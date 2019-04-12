Başkan Aras Slow Cheese'i ziyaret etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesinin destekleriyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Slow Cheese Bodrum Peynir Festivali'ni ziyaret ederek kurulan stantları gezdi. Üreticiler ile festival yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi Sümbül Sokak'ta, Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği'nin organizasyonuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 3. Slow Cheese Bodrum Peynir Festivali, vatandaşlardan ilgi görüyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da etkinliğe katılarak çalışmalarından dolayı katılımcıları tebrik etti. Stantlarda yerini alan ülkemizin pek çok yöresinden gelen mandıracı konukların peynirlerini de tadan Başkan Aras, üreticilerin ürünlerini satışa sunma olanağını bulduğu bu tür etkinliklerin artmasını diledi.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel peynir, yoğurt, sadeyağ ve katkısız bal gibi gıda maddesi üreticilerinin katılımıyla gerçekleşen festivalde kurulan stantları gezen Başkan Aras, daha sonra Oasis Sanat Galerisi'nde yer alan “Bodrum Geleneksel Mutfak Gereçleri” sergisini ve Kumbahçe'de kurulan üreticilerin stantlarını da gezerek bilgiler aldı. Kaybolmaya yüz tutmuş bu değerlerin yaşatılması için Bodrum Belediye Başkanı olarak her zaman üreticilerin yanında duracağının, en büyük desteği vermeye çalışacağının sözünü verdi.

Anadolu'nun yerel ve geleneksel peynirciliğini tanıtmayı ve buluşturmayı hedefleyen peynir günleri şöleni “3. Slow Cheese Bodrum Peynir Festivali” 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında, “Bodrum Geleneksel Mutfak Gereçleri” sergisi ise 05-14 Nisan 2019 arasında devam edecek.

İki yüzden fazla ürünün tanıtılacağı festival programı kapsamında, Bodrum Oasis AVM'de, coğrafi işaret almış ve Slow Food'un Nuh'un Ambarı listesine girmiş peynir ile Bodrum'a özgü yerel gıdaların yer alacağı Peynir Pazarı da kuruluyor. Anadolu'nun geleneksel peynirlerinin tanıtımı için ilk adımı 2015 yılında Türkiye'de ilk peynir festivalini düzenleyerek atan Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği, yerel ve kültürel değerlere sahip çıkmak, doğru gıdaya ulaşmak şirden (kursak) mayası ile peynir yapımını öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenledikleri festivalin sürdürülebilirliğini sağlayarak bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Yörelerin peynirlerinin tadılacağı, bal ve zeytinyağı konusundaki uzmanlar da bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.