Başkan Aras: “Tek bir vatandaşımız bile mağdur olmasın”

Bodrum Belediyesi, Bodrum'un doğasını ve çevresini tahrip eden her türlü kaçak yapıya karşı başlattığı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Yasal olmayan ve Bodrum'un doğasına, insanına zarar veren her türlü kaçak yapıya müdahale edeceklerini yineleyen Başkan Aras, "Lütfen paranızı, zamanınızı harcamadan önce Belediyemize danışın, sorun. Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmasını istemiyoruz. Biz doğru olan her projeye elimizden gelen desteği veririz. Ama yanlışa müsaade etmeyiz." dedi.

Bodrum'da kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği, kamuya ait alanlarda yapılan izinsiz ve kaçak yapıların tespit ve müdahalesiyle devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum'un doğasını ve çevresini tahrip eden ve doğal dokuya uymayan tüm kaçak yapılara karşı başlattığı kampanyaya 'kaçak iskeleler' de dahil oldu.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün Akyarlar Mahallesi Akçabük mevkiinde kaçak olarak inşa edilen iki ayrı iskelede yıkım işlemi başlattı.

775 sayılı kanunun 18'nci maddesine istinaden kaçak olduğu tespit edilen ve hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki iskelenin yıkım işlemi, sabah saat 10:30 itibariyle başladı. Jandarma ve Belediye Zabıta ekiplerinin de hazır bulunduğu yıkım işleminde önce iskele tahtaları söküldü. Daha sonra demir konstrüksiyon, oksijen kaynağıyla kesildi. Yıkım işlemini çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Bodrum'un kıyılarının, dağlarının, tepelerinin kaçak ve izinsiz yapılarla talan ve tahrip edilmesine karşı kararlı bir mücadele başlatan Belediye Başkanı Ahmet Aras, yasalar ve mevzuat dahilinde çalışmalarının devam edeceğini belirterek "Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir işletmemizi mağdur etmek istemiyoruz. Tek derdimiz, Bodrum'u korumak, kollamak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir turizm kenti bırakmak. Doğamızın, tarihimizin, kültürel varlıklarımızın değerini biz bilmezsek, kimse bilmez. Evine iki oda eklemek isteyen, işletmesinin önüne iskele yapmayı düşünen ancak bunları kaçak ve izinsiz olarak hayata geçiren vatandaşlarımız, ne yazık ki en büyük zararı kendilerine veriyorlar. Biz diyoruz ki gelin bize danışın. Neye ihtiyacınız varsa, destek olmaya çalışalım." diye konuştu.

Bodrum'a yatırım yapmak isteyen herkesi Bodrum'un değerlerine saygılı olmaya çağıran Başkan Aras, "Yatırıma kesinlikle karşı değiliz. Ama Bodrum'un standartlarına uygun projeler olması konusunda duyarlıyız. Yanlış ve yasalara aykırı yapılan her türlü yapı, kim tarafından ya da nerede yapılırsa yapılsın, gereken müdahaleyi mutlaka yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bodrum kıyılarından, Bodrum'da yaşayan halkın özgürce yararlanma hakkı olduğuna dikkat çeken Ahmet Aras, "Her konuda olduğu gibi bununla ilgili olarak da kararı Bodrum'da yaşayanlar olarak hep birlikte vereceğiz" diye konuştu. Bodrum'da halk plajları konusunda da vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar başlatılacağını söyleyen Başkan Aras, "Bodrum halkı halk plajında ne görmek istiyorsa, onu yapacağız. Bunun sözünü vermiştik. Amacımız, plajlarımızı doğal güzelliklerine kavuşturmak. Halkımızın plajlardan ve denizimizden rahatça ve konforlu bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak, önceliklerimiz arasında" dedi.