Başkan Aras, "Yerli müşteriye 30 liradan sattığınızı yabancıya 30 Euro'dan vermeyin"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümüşlük'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa "Fiyat ve hanutçuluk" uyarılarında bulunan Aras, "Yerli müşteriye 30 liradan sattığınızı yabancıya 30 Euro'dan vermeyin. Kazandığınızı zannedersiniz ancak uzun vadede Bodrum'a zarar verirsiniz" dedi.

Bodrum'da büyük bir değişim başlatan ve yıllardır kemikleşen sorunlara kalıcı çözümler bulmak için harekete geçen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu süreçte alınacak her kararı halka danışmaya devam ediyor. Fırsat buldukça her mahallede esnaf toplantıları düzenleyen Aras, bu kez Gümüşlük'teydi. Aras, yoğun ilgiyle karşılandığı Gümüşlük'te, 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaların da işaretini verdi. Esnafı ve vatandaşları da dinleyen Başkan Aras, talepleri ve şikayetleri tek tek not aldı, birim müdürlerine anlık talimatlar vererek bu sorunların takipçisi olacağının da sözünü verdi.

Gümüşlük Belediye Kafeteryası'nda yapılan toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt, Bodrum Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Belediye Meclis Üyesi İlknur Ülküm Seferoğlu, Gümüşlük Muhtarı Zeki Pay, belediye birim müdürleri ile Gümüşlük sakinleri katıldı.

Gümüşlük'ün Bodrum'un en benzersiz doğasına ve tarihi birikimine sahip mahallelerinden biri olduğunu söyleyen Ahmet Aras, “Gümüşlük, bugün içinde bulunduğu durumdan çok daha iyisini hak ediyor. Çözeceğimiz çok problem var. Hepsini bir program dahilinde yapacağız. Sezona girdiğimiz için önce aciliyeti olan sorunlara el attık. Yollarımızı hızlı bir şekilde düzenliyoruz.Şu anda ana arterleri rehabilite ediyoruz, daha sonra sokaklara geçeceğiz. İşin henüz başındayız. Biz artık her şikayete koşarak değil, programlı ve planlı bir belediyecilik hizmeti vereceğiz” diye konuştu.

En önemli kaynağın doğa ve deniz olduğunu vurgulayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un anayasasını da bu çerçevede hazırladıklarını söyledi. Denizi kirleten, çevreyi tahrip eden hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini belirten Aras, işe belediye plajlarından başlayacaklarını ifade ederek “Belediye plajlarına bundan böyle plastik şezlong koymayacağız. Tüm işletmelerin de zaman içinde ve fırsat buldukça doğaya zarar veren bu görüntülerden kurtulmalarını tavsiye ediyorum.” dedi. Sahilden denize karışan ve kanserojen olan aktoprak yerine bir alternatif malzeme aradıklarını da söyleyen Aras, bu hususta çalışmalara başladıklarını belirtti.

Başkan Aras, Son iki yılda istismar edilen imar barışı nedeniyle evine, işyerine balkon, eklenti çıkan esnaf ve vatandaşa da “yanlış olan hiçbir uyulamaya izin vermeyeceğiz” uyarısında bulundu. Belediyenin artık bir otorite olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Aras, “Gümüşlük'ün kapasitesi belli. Binlerce kaçak uygulama tespit ediyoruz. Bunlara ne altyapı yeter, ne su ne elektrik ne de çöp hizmeti. Günümüzü kurtarırken, geleceğimizi mahvetmeyelim” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümüşlük'ün yıllardır kangren haline gelen altyapı, çevre temizliği, ulaşım ve içme suyu problemlerine dair sorunları dile getirerek bunları adım adım nasıl çözeceklerini anlattı. İlk yatırımların altyapı ile ilgili olacağını söyleyen Aras, Gümüşlük'ü vidanjör trafiğinden kurtaracak Turgutreis Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalışmasına sezon sonunda başlayacaklarını kaydetti.

Gümüşlük'ün bugününü değil, geleceğini planladıklarını belirten Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bodrum'da, Gümüşlük'te yaşayan herkes buranın standartlarına uymak zorunda. Biz bu standartları hep birlikte belirleyeceğiz. Önce merkezlerden başlayacağız. Bodrum'da herkes kafasına göre davranamaz. Buranın bir anayasası olacak. Kimse masasını, sandalyesini, şezlongunu istediği yere koyamayacak. Herkes birbirine, doğaya ve insana saygılı olacak. Aksi halde kaos olur. Bizler de altında kalırız.”

Esnafları yüksek fiyatlar ve hanutçuluk konusunda da uyaran Aras, belediyenin sivil ekipler kurduğunu ve hanutçuluk yapan esnafa ağır müeyyideler uygulanacağını belirtti. Esnafın fiyatlar konusunda da adil olmasını isteyen Başkan, müşteriye göre fiyat belirlenmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Ruhsatsız işletmeleri de tek tek tespit ettiklerini dile getiren Başkan, sezon içinde işletmelerde hijyen denetimlerine de başlayacaklarının bilgisini verdi. Bütün bunları yaparken adaletli olacaklarının altını çizen Başkan Aras, “Hak, hukuk ve adalet bizim hizmet ilkemiz olmak zorunda. Kamu adaletsiz davranırsa toplum bozulur. O nedenle belediye herkese eşit olacak. Aksi olursa geleceğiniz adres benim.”dedi.

Gümüşlük'e kendine özgü o kimliğini geri kazandıracaklarını belirten Aras, her mahalleye özel proje hazırladıklarını ve eylül ayı sonunda orada yaşayan halkla birlikte bu projeleri hayata geçirmeye başlayacaklarını müjdeledi. Aras, kültür ve sanatla iç içe yaşayan Gümüşlük'te bu tür etkinliklerin artması için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra Gümüşlük esnafı ve vatandaşlar tek tek söz alarak sorunları dile getirdi.