Başkan Aras'a destek ziyareti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Oda ve STK başkanları ziyaret gerçekleştirirken, ziyarette yaz sezonunda yapılacak etkinliklerle ilgili sezon değerlendirmesinde bulunuldu.

Bodrum'da faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşu başkanları, Başkan Aras'ı makamında ziyaret etti. Müskebi Mahallesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarete Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Barış Erdoğan, Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Türsab Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bodrum Şube Başkanı Kadir Dağlı katıldı. Başkanlar ve temsilciler yaz sezonu öncesi yapılacak etkinlikleri görüştü. Aras'ın yapacağı etkinliklerin birçoğuna tam destek veren Başkanlar Bodrum'un sorunları hakkında da bilgi alış verişi yaptı. Başkan Aras ziyaretlerinden dolayı tüm Oda ve STK Başkanlarına teşekkürlerini sunarak “Daha güzel bir Bodrum için Oda ve STK başkanlarımız bir araya geldik. Tüm Başkanlarımıza teker teker teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.