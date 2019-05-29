Başkan Aras'dan esnafa Mobil ruhsat aracı müjdesi

Konacık Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, esnafa müjde verdi. Bu akşam sanayi sitesindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ve Önder Batmaz ile Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Göreve geldikten sonra düzenli olarak Bodrum esnafları ile bir araya gelen Başkan Aras, bu kez Konacık esnafıyla buluştu.Sanayi esnafının otopark, sağlık kabini, yol düzenlemesi ve tabela gibi konulardaki istek ve taleplerini dinleyen ve ilgili birimlere çözüm üretilmesi yönünde talimat veren Aras, Konacık'ta otopark için uygun olabileceği düşünülen yerde de bizzat incelemelerde bulundu.

Bodrum'da hiçbir mahalleye ya da hiçbir vatandaşa ayrım yapmadan hizmetlerin sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Aras, yarımada genelindeki denetimlerde çok sayıda ruhsatsız çalışan işletme olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Ruhsat almak isteyenler için kısa süre içinde Mobil Ruhsat Aracı'nı faaliyete geçireceklerini söyleyen Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediyemizin hazır mobil aracı var ve bu aracı esnaflarımız için değerlendireceğiz. Araçta, ilgili birimlerden yetkili arkadaşlarımız olacak. Ruhsatı olmayan ya da yeni ruhsat almak isteyen işletmeler yerinde incelenecek. Talimatlara uygun olan işyerlerine, yerinde ruhsatı basılarak verilecek. Artık dediğimiz gibi hizmet vatandaşlarımız ayağına gidecek. Vatandaşlarımız bir ruhsat alabilmek için Ortakent'ten Yalıkavak'a, Turgutreis'ten Bodrum'a dolaşmayacak.”