Başkan Aras'tan bayram öncesi habersiz denetleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bu pazar mesaisinde Bodrum'da habersiz denetlemelerde bulundu. Gümbet, Bardakçı Koyu, Çarşı, Kumbahçe ve Atatürk Caddesi'nde dolaşan Başkan Aras, tespit ettiği aksaklıklar ile ilgili müdürlükleri arayarak talimatlar verdi.

Pazar mesaisine ilk olarak Gümbet Mahallesi'nden başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zengin Hüseyin Sokak üzerinden plaja açılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Bardakçı Koyu'nda şikayete konu bir alanı inceleyen Aras, bir otele ait havuzun hemen yanından geçen yolun araç trafiğine kapatılması ile ilgili olarak Zabıta Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

Daha sonra Çarşı esnafını ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Aras, turistlerin yoğun olarak gezdiği ve alışveriş yaptığı çarşı mahallesinde görüntü kirliliği yaratan, işgaliye fazlalığında bulunan ve çevreyi kirleten hususlarla ilgili esnafları uyardı. Esnafın sorunlarını da dinleyen Aras, “Sezona girdiğimiz ve bayram nedeniyle misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız bu günlerde daha temiz, daha güzel bir Bodrum için hepimiz üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bodrum'a tatil için gelen insanların, buradan mutlu bir şekilde ayrılmasını istiyoruz. Bu sadece bizim için değil, siz esnaf arkadaşlarımız için de önemli” diye konuştu. Başkan Aras, özellikle hanutçuluk konusunda tüm esnafların duyarlı olmalarını istedi.

Aras'ın bir sonraki durağı Kumbahçe oldu. Burada Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya da kendisine katıldı. Kale Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne oradan da Paşatarlası Plajına kadar denetimlerde bulunan Aras yol boyunca selamlaştığı vatandaşlarla da ayak üstü sohbet ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Başkan Aras, Kumbahçe Sahilinde yaptığı denetimde plajlardaki sahil düzenlemelerini de inceleme fırsatı buldu. Kaldırım kenarına bırakılan atık malzemelerin bir an öce kaldırılması talimatını veren Aras, hem esnafın hem de vatandaşların çevreye duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek özellikle çöp ve atık konusunda kente saygılı olunması gerektiğini söyledi.