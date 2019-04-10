Başkan Aras'tan “Bir Dünya Çiçek” ile eğitime destek

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Eğitim Vakfı'nın "Bir Dünya Çiçek" projesine attığı imza ile gençlere eğitim desteği sağlayacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Türk Eğitim Vakfı Muğla Şube Yürütme Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından yapılan ziyarette, Başkan Ahmet Aras'ın tüm kutlamalara Türk Eğitim Vakfı'ndan “Bir Dünya Çiçek” göndereceğine dair bir iş birliği başlatıldı. Aras; eğitime gönül vermiş herkesin daha çok gence yardım eli uzatabilmesi için kutlamalarda canlı çiçek yerine “Bir Dünya Çiçek” ve cenazelerde ise TEV çelenklerini göndermeye davet etti.

TEV Muğla Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar ‘'Başkan'a duyarlılığı ve farkındalığından dolayı çok teşekkür ederiz. Başkanımızın yaptığı bu desteğin herkes için örnek teşkil etmesini umut ediyorum. Eğitimin öneminin günden güne arttığı bu günlerde TEV Çelenkleri ve Bir Dünya Çiçek tercih eden bağışçılarımız, eğitim desteğine ihtiyaç duyan gençlerimizin umutlarını geleceğe taşıyacak'' dedi.

Türk Eğitim Vakfı Muğla Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar ve Yürütme Kurulu Üyelerinden Sinan Özer, Ülkü Dereli, Harika Baki, Macide Tüzün, Sibel Tilev, Nazife Topanoğlu tarafından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a gerçekleşen ziyarette, vakfın çalışmaları ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Türk Eğitim Vakfı Yetkilileri, Başkan Aras'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Başkan Aras, Türk Eğitim Vakfı Heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek eğitime olan desteklerinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.