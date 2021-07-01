Başkan Aras'tan Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Kara sınırlarından daha fazla kıyıları olan ülkemizde denizlerimizin özgürlüğüdür 1 Temmuz. Lozan Antlaşmasının en büyük kazanımlarından biri, kapitülasyonların kaldırılması ile birlikte kabotaj hakkının ülkemize geçmesi olmuştur. Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasından sonra çok uzun ve zorlu görüşmeler neticesinde imzalanan bu antlaşmayla, her türlü liman hizmetleri yanında, limanlarımız arasındaki ticaretin ve gemi işletmeciliğinin yabancılardan alınıp Türk denizciliğine iadesi ile karasularımızdaki egemenlik haklarımızı da elde etmiş olduk. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin bağımsızlığı, karasularında serbest dolaşımının ve denizlerindeki egemenlik haklarının korunması ile ancak sağlanabilir. Bodrum gibi asırladır deniz kültürüyle yoğurulmuş, denizciler tarafından imar edilmiş bir kent için bu egemenlik haklarının anlamı ve önemi çok büyüktür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, denizciliği Türk'ün büyük ülküsü diye tanımlarken arkasında gurur duyacağı bir Türk Deniz Kuvvetleri de bırakmıştır. Türk denizciliğinin gurur günü olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramını dünyaca ünlü guletleriyle ve bu guletlerle yapılan eşsiz mavi yolculuklarıyla bilinen Bodrum'un tüm denizcileri şahsında kutlarım"