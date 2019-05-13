Başkan Aras'tan İmamoğlu'na destek

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek amacıyla bağışta bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve 23 Haziranda yenilenmesi kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından başlatılan bağış kampanyasına destek verdi. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı ile birlikte bugün banka şubesine giden Başkan Aras, "Her şey çok güzel olacak biliyoruz. Desteğimizin Ekrem İmamoğlu ve ekibine güç ve moral kaynağı olmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Bağış kampanyasına Bodrum CHP İlçe Başkanlığı üyeleri ile vatandaşlar da destek verdi.