Başkan Aras'tan Yalıkavaksapor'a moral ziyareti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle namağlup ilerlediği EHF Avrupa Kupası'ndan elenen Yalıkavakspor'u ziyaret etti.

Bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 19, EHF Avrupa Kupası'nda 5, Türkiye Kupası'nda da 3 galibiyet ile namağlup yoluna devam eden Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası Yarı Final maçı öncesi 3 oyuncusu dışında tüm oyuncuların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kupaya veda etmişti.

İlçede büyük üzüntü yaşatan olay sonrası tedavileri tamamlanan ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde kalan maçlar için hazırlıklarına başladı. Yalıkavak Türkan Saylan Spor Kompleksi'nde lig ve kupa hazırlıklarını sürdüren Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı'nı antrenman sonrası ziyaret eden Başkan Aras, geçmiş olsun dileklerini ileterek kalan maçlar için başarılar diledi.

Başkan Aras oyunculara yaptığı konuşmada, "Siz gerçekten Bodrum'u gururlandırdınız, ben de hep gururla bahsettim her tarafta. Bodrumspor da çok iyi gidiyor. Futbolda ve hentbolda çok iyiyiz. Umarım bu son 3 maçınızı da kazasız, belasız sakatlık olmadan atlatırsınız, kupayı alırız. Ama en önemlisi sağlık tabi ki, hepinizi iyi gördüm buna çok sevindim." dedi.

Başkan Aras ardından zemin düzenleme çalışmaları devam eden futbol sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Aras'a ziyaret ve incelemelerinde Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, kulüp yöneticileri ve başkan yardımcıları eşlik etti.