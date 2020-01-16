Başkan Atabay, Milas'taki kötü koku üzerinden Didimlileri uyardı

Aydın'da gündemin en önemli maddesi haline gelen ve Didim'de kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Kılıç Balıkçılık tesislerinden Milas'a nasıl kötü koku yayıldığını anlattı.

Komşu ilçeleri Milas'tan geçerken, balık firması tesislerinden yayılan kötü kokuyu bilenlerin kendilerine hak vereceğini belirten Başkan Atabay, “Kurulacak tesislere değil, bu tesisin kurulmak istendiği yere karşıyız. Bu tesis bahse konu yere kurulursa Didim'de kokudan durulmaz” dedi.

Aydın'da düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin konu ile ilgili sorularını cevaplayan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, kurulacak olan tesislerin yerinin rüzgar yönü, deniz derinliği, deniz akıntısı yönü gibi çeşitli durumlar ele alınmadan belirlendiğini iddia ederek, “Bu tesislerin bahse konu yere yapılması durumunda Didim kokudan yaşanmaz bir ilçe haline gelir. Komşu ilçemiz Milas'ta yol üzerinde balıkçılık üzerine bir tesis var. Bodrum'a giderken bu tesislerin çevresinin ne kadar kötü koktuğunu bu yoldan geçen herkes bilir” diyerek isim vermeden Kılıç Balık Tesisleri'nden yükselen kötü kokunun bölgede yaşayan ve bu yolu kullanan herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Başkan Atabay, konuşmasının devamında; “İlçemizde yapılan toplantı fizibilite raporunun halka açıklanması toplantısıydı. Biz bu projenin yerine karşı çıktık. Biz kesinlikle OSB'ye karşı değiliz. Ana fikri destekleriz ama yapılacak yere karşıyız. Sorduğumuz sorulara inandırıcı cevaplar alamadık. ‘Yer olarak başka yer yok muydu?' diye sorduk. Turizmle deniz ürünleri organize sanayi bölgesi yan yana olamaz. Bunu canlı olarak görmek isteyenler Milas'a gitsin. Milas'taki Bodrum yolu üzerinde bulunan ne kadar kötü koktuğunu ve o çevreyi nasıl yaşanmaz hale getirdiğini gidip görenler bize hak verecektir” dedi.