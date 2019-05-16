Başkan Atıcı, özel bireylerle fidan dikti

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, MİZO'da görevli ziraat mühendisleriyle birlikte, Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel bireylerle uygulama bahçesinde sebze ve çiçek fidanlarını toprakla buluşturdu.

Milas çiftçisine hizmet veren Milas Ziraat Odası, Dünya Çiftçiler Günü ve Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Milas Ziraat Odası'nın temin ettiği sebze, çiçek fidanlarının dikiminin gerçekleştirildiği etkinliğe; Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, MİZO'da görevli ziraat mühendisleri Abdullah Öz ve Yusuf Ören, Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Halil Karakuş, Milas Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım, öğretmenler, veliler ve özel öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Bal ve Okul Müdürü Karakuş'tan özel öğrencilerin eğitimiyle ilgili bilgi alan Başkan Atıcı, ilk önce okulu gezerek öğrencilerle vakit geçirdi. Ardından hobi bahçesinde hazırlanan alanlara dikim gerçekleştirildi.

Protokolle fidanları toprakla buluşturan özel öğrenciler ve öğretmeler, MİZO'da görev yapan ziraat mühendisleri Abdullah Öz ve Yusuf Ören'den üretim konusunda teknik bilgiler aldı.

Fidanlara ilk can suyunu verilirken büyük bir mutluluk yaşayan özel öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Böylesi anlamlı bir günde özel öğrencilerle birlikte olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, öğretmenlik yıllarında böyle imkanların bulunmadığını ve birçok özel bireyin maalesef topluma kazandırılamadığına dikkat çekti.

Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencilere sunduğu hizmetleri ve hobi bahçesi uygulamasını oldukça başarılı bulduğunu belirten Atıcı, “Özel öğrencilerimizin uygulama bahçesinde fidan ve çiçek ihtiyacı olduğunu öğrendik ve bu dikimleri birlikte yapalım istedik. Çok güzel, anlamlı bir etkinlik oldu. Çocuklarımızla birlikte fidanları diktik, onlarla sohbet ettik.” diyerek, Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'na destek olacaklarını kaydetti.

Muğla genelinde Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda en iyi bahçe ve yemekhane ödülü alan Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun uzman kadrosu ve özverili öğretmenleriyle özel bireyleri topluma kazandırıldığını anlatan Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Sanat etkinlikleriyle de dikkat çeken okulumuz, yaklaşık 1 yıldır hobi bahçesiyle özel öğrencilerin üretim yapmalarını ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlıyor. Okul ayrıca hobi bahçesi ürünlerinin de kermesler yoluyla halka satışını sağlayacak imkanlar sunuyor. Okulumuz idarecilerini, öğretmenlerimizi, özel öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Etkinlik sonunda Okul Müdürü Karakuş, özel öğrencilerin el emeğiyle yaptıkları resimlerden oluşan tabloları Başkan Atıcı'ya ve Müdür Bal'a hediye etti.