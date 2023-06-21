Başkan Ayyıldız ‘'Antalya yaptı, sıra Muğla'da, müzik yasağı kaldırılsın'

Muğla'nın Marmaris ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 16.06.2023 tarihli müzik yayınlarının 24.00' kadar yapılması maddesinin iptal edilme kararının aynısının, tüm turizm şehirlerinde uygulanmasını talep etti.

Başkan Ayyıldız, Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde uygulanmaya başlayan müzik yasağı saati uygulamasının tedbirlerin sona ermesine rağmen halen devam etmesinin, zaten çok zor günler geçiren esnaf ve sanatkârları zora soktuğunu ifade etti.

‘Marmaris aynı zaman da bir eğlence kenti'

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ayyıldız ''İlimize ve ilçemize tatile gelen turist misafirler yaz aylarında havanın geç kararması sebebi ile, saat 21.00 gibi ya otellerinde ya da dışarıda yemeklerini yemek için otelden ayrılıyorlar. 23.00 ya da 24.00' e kadar yemeklerini yedikten sonra eğlenmek istediklerinde maalesef müzik yasağı var denilip, otellerine geri gönderiliyor. Bu durum ülkemizin hem döviz kaybetmesine, hemde müşteri memnuniyetsizliğe neden oluyor. Özellikle yaz aylarında, okulların kapanması ve sınavlarında bitmesi ile birlikte turizm bölgelerinde müzik yasağı kaldırılmalı, esnaflarımız para kazanmalı, ülkemize döviz girdisinin artması ve bu sektörlerde çalışan veya dolaylı yollar ile etkilenen kişilere istihdam yolu açılmalıdır'' dedi.

‘Antalya emsal gösterilmeli ‘

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ‘ Antalya'da örnek olarak alınan ve turizm esnafları olarak desteklediğimiz müzik yasağının kaldırılması kararının tüm turizm bölgelerinde de uygulanması ve bu konuda hızlı hareket edilmesi gerektiğini ‘'belirtti.