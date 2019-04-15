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Başkan Ceylan mazbatasını aldı

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, mazbatasını alarak göreve başladı.


31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından yeniden seçilen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazının sonuçlanmasının ardından mazbatasını aldı. Törende Cumhur İttifakı meclis üyeleri de mazbatalarını aldı.


Mazbatasını alan Başkan Ceylan; “Sükûnet içerisinde geçirdiğimiz bir seçim döneminden sonra mazbatamızı aldık. Bu günden itibaren yeni dönem başlayacak. İlçemizde hizmetlerimize devam edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, herkesin tercihine saygı duyarak çalışacağız. Demokrasinin tecellisi olan seçim neticesinde Köyceğiz halkı tarafından görev ve yetki verilen yeni meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte 5 yıl içerisinde Köyceğiz'imize hep birlikte en iyi hizmeti yapmayı amaçlıyorum.” dedi.

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