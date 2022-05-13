Başkan Ceylan'dan hemşirelere hediye

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Ceylan Köyceğiz Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hemşirelere hediye takdim etti.

Başkan Ceylan, Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül'ü makamında ziyaret etti. Akabinde hastanenin bütün bölümlerini tek tek ziyaret ederek hemşirelerin günlerini kutladı ve hediyelerini sundu. Sağlık personelinin pandemide özverili çalışmalarda bulunduğunu belirten Başkan Ceylan, “Halkın sağlığı için canla başla çalışan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Hemşireler günü vesilesiyle sağlık çalışanlarını onure etmek amacıyla, çam sakızı çoban armağanı olarak hediye takdim ettim. Görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Hastane personeli de Başkan Ceylan'a nazik ziyareti ve hediyeleri için teşekkür etti.