Başkan Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” dedi.

Mesajında emeğin ve bu uğurda dökülen alın terinin çok kıymetli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Gümüş, işçilerine sahip çıkmayan toplumların her anlamda geri kalmaya mahkum olduğunu söyledi. Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Göreve geldiğimiz günden beridir, emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle işçi ve emekçi kardeşlerimizin mağdur olmadan, haklarını almalarını sağlamaya çalıştık. Büyüyüp gelişen hizmet ağımızda tüm işçilerimiz çok önemli bir yere sahiptir. Gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum”