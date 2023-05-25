Başkan Gümüş 2. tur için vatandaşları oy kullanmaya davet etti

Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklama yaparak vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Açıklamasında 2. Tur için halkı oy kullanmaya davet eden Başkan Gümüş, Menteşe'de adil, şeffaf ve huzurlu bir seçim dönemi geçirileceğine inandığını belirtti.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“14 Mayıs tarihinde yapın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaları için sandık başına oy kullanmaya davet etmiştik. 14 Mayıs seçimlerinde hemşerilerimiz yüzde 90 oranında katılımla demokrasiye olan inançlarını ortaya koymuşlardı. Pazar günü yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de vatandaşlarımızı aynı kararlılıkla ve hassasiyetle sandık başına oy kullanmaya davet ediyorum. Bilindiği gibi Menteşe'de propaganda dönemi Türkiye'ye örnek gösterilecek şekilde, huzur ve barış içinde yürütüldü. Menteşe'nin barış ve huzur ortamına gösterdikleri hassasiyetten dolayı tüm siyasi partilerimizin yönetici ve temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu nedenle Seçimlerin Menteşe'ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan demokrasimiz olsun”