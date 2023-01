Başkan Gümüş basın mensupları ile bir araya geldi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Menteşe'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Gümüş, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına mesai saati gözetmeden mesleğini yapmaya çalışan basın mensuplarının günü kutlu olsun” dedi.

Yemekte yaptığı konuşmasında gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına mesai saati gözetmeden, zor şartlar altında görev yaptıklarını ifade eden Başkan Gümüş, “Gazeteciler olarak sizler gece gündüz demeden, hafta sonu demeden, bayram demeden özveriyle çalışıyorsunuz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına zor şartlarda işinizi yapıyor; çoğu zaman ailenizden, sevdiklerinizden fedakârlıklarda bulunuyorsunuz. Her geçen gün işinizi doğru yapmak daha da zorlaştı. Özgürce ve tarafsız şekilde görevlerinizi yerine getirebilmek adına büyük bedeller ödemek zorunda kalıyorsunuz. Özellikle bu süreçte toplumun doğru bilgilendirilmesi ve demokratikleşmesi adına özgür basına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnanıyorum ki yakın zamanda yaşanacak değişimle siz değerli gazeteciler daha iyi şartlarda görevinizi yerine getireceksiniz. 2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Umarım Cumhuriyetimizin 100. yılı özlük haklarınızın daha iyi olduğu, mesleğinizi daha özgür icra edeceğiniz bir dönemin de miladı olur. Ben ve ekibim her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.