Başkan Gümüş birim müdürlerinin yeni yılını kutladı

Kızıldağ Mesire Alanı'nda birim müdürleri ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Gümüş; “Değerli arkadaşlar bir yılı daha geride bıraktık. 2022 yılı özellikle finansal anlamda hepimiz için zor bir yıl oldu. Ülke genelindeki ekonomik sıkıntı belediyeleri de olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen yerel yönetimler olarak tüm kaynaklarımızı kullanarak Menteşe halkına, hemşehrilerimize hizmet etmeye gayret gösterdik. Şuan içinde bulunduğumuz Kızıldağ Mesire Alanı, Kötekli Gençlik Merkezi, Narlı Kahvesi ve Yalabık Parkı bu yıl içerisinde hizmete açtığımız tesislerimiz. Bu kadar kısıtlı bütçeler ile bu yapıları halkımızın hizmetine sunmak çok değerli. Belediyemizin tüm birim müdürleri personeli ile birlikte canpare bir şekilde çalışıyor. Bu noktada sizlerin nazarında tüm belediye çalışanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutlamış olacağız. 2023 yılı bu anlamda bizim için ayrı bir öneme sahip. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. 2023 yılında Menteşe halkına daha iyi hizmet etmek için aynı azim ve heyecanla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2023 yılının hepinize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum“ dedi.