Başkan Gümüş: “Cumhuriyet herkese eşit hak ve özgürlükler sağlamıştır”

Gümüş mesajında, Türkiye'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet ile çağdaş bir yönetim biçimine kavuştuğunu kaydetti. Çok zor dönemlerden geçen bu toprakların 29 Ekim 1923 tarihi ile birlikte, demokratik rejimle modern bir şekilde yönetilmeye başladığını belirten Başkan Gümüş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet; savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir ülkenin demokratik bir rejimle nereden nereye gelebileceğini, en güzel biçimde gözler önüne sermiştir. Cumhuriyetimiz halkımıza kazandırdığı demokrasi ile başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza eşit hak ve özgürlükler sağlamış, gericilikten uzak, çağdaş ve modern toplum yapısının oluşmasını sağlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Muasır medeniyetler seviyesi' hedefine ancak Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkarak ulaşabiliriz. Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması, Cumhuriyet'in tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları yurt yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum"