Başkan Gümüş; “Cumhuriyet'in 100. yılına umutla giriyoruz”

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni yıl; yeni umutlar, yeni heyecanlar barındırır. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olması nedeniyle hepimiz için çok özel ve çok anlamlı bir yıl olacak. Yeni yıldan umutlarımız büyük, beklentimiz yüksek. Bu anlamda 2023 yılının ekonomik alanda olumlu gelişmelerin yaşandığı, sağlık ve barış dolu bir yıl olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum”