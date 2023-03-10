Başkan Gümüş: “İstiklal Marşı'mızın 102'nci yılı kutlu olsun”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İstiklal Marşı'nın Kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşı'nın bir milletin bağımsızlık için verdiği mücadelenin en büyük örneği olduğunu ifade eden Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: “İstiklal Marşı'mızın kabulünün üzerinden 102 yıl geçti. Geçen onca zamana rağmen vatanı uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın mücadelesini hala hissedebiliyoruz. Bizler de bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan vatanımıza sahip çıkıyoruz. Üzerimize düşen en büyük görev geleceğimiz olan gençlere vatan sevgisini, milli mücadele, birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın Kabulünün 102. Yılını kutluyor, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum”