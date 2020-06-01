Başkan Gümüş, işyerlerini açan esnafı ziyaret etti

Ziyarette esnafa dezenfeksiyon ve maske dağıtan Başkan Gümüş, “Pandeminin yayılması ve kontrol altında tutulması için daha önce faaliyetlerini geçici bir süreliğine durduran kahvehanelerimizi, restoranlarımızı ve lokantalarımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulunduk. Zor bir dönemden geçiyoruz. Esnafımız, yeni dönemde belirlenen sağlık kurallarına ve mesafe şartlarına uyarak işlerinin başında olacaktır. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün iş yerlerini açan esnafımızı ziyaret ederek hem hayırlı işler dileğinde bulunduk, hem de dezenfeksiyon ve maske dağıttı” dedi.