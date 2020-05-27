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Başkan Gümüş maske ve önlük dağıttı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sokağa çıkma yasağı sonrasında tekrar çalışmaya başlayan Kuaför ve Berberlere maske ve önlük dağıttı.


Kuaför ve berberlere maske ve önlük dağıtarak hayırlı işler dileyen Başkan Gümüş, “Yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerimize maske ve önlük desteğinde bulunduk. Koronavirüs kapsamında kuaförlerimiz ve berberlerimiz son derece steril olmaya ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hizmet veriyorlar. Alınan karar gereği randevusuz müşteri almıyorlar. Biz de işletmelerimize küçük de olsa destek olmak istedik. İlçemizdeki tüm berber ve kuaförlere maske ve önlük dağıtıyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

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