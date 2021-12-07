Başkan Gümüş; “Menteşe için uyumla çalıştık”

Meclis toplantısında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tüm meclisin Menteşe için yıl boyunca siyasi ayrım yapmadan özverili ve uyum içinde çalıştığını belirtti.

Konuşmasında farklı partilerin temsilcilerinden oluşan Belediye Meclisinde önceliğin her zaman Menteşe'ye hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Gümüş,“Belediye Meclisimizde yıl boyunca uyum içerisinde çalıştık. Konumuz Menteşe halkına hizmet olduğu için farklı partilerden meclis üyelerimiz ile siyasi kimlik gözetmeksizin, birleşerek pek çok kararı oy birliği ile aldık. Tüm Meclis üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılda da Menteşe için çalışmaya, Menteşe'yi birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.