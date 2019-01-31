Başkan Gümüş, Muğlaspor'lu futbolcularla bir araya geldi

Sporcularla tabldotta akşam yemeği yiyen Başkan Gümüş, yemek sonrası futbolculara baklava ikram etti.

Futbolcularla yakından ilgilenen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Şehrimizin en büyük markası Muğlasporumuz ve amatör futbol kulüplerimizin de katıldığı bugünkü akşam yemeğinde, hepimizin arzuladığı birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bu güzel birlikteliğin her zaman devam etmesini diliyorum. Menteşe Belediyesi olarak biz gerek Muğlasporumuza gerekse amatör kulüp takımlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecektir. Yeter ki bu birlik, bu beraberlik bozulmasın” dedi.

Toplantı sonrası sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Gümüş, yeşil beyazlı futbolculara Cumartesi günü yapacağı Adliyespor maçı öncesi başarılar diledi.