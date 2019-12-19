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Başkan Gümüş, muhtarlarla buluştu

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş toplantıda yaptığı konuşmada, “Sizler hiçbir partinin desteğini almadan halkın oylarıyla seçilmiş muhtarlarsınız.

O yüzden bizler için çok değerli ve önemlisiniz. Sorumluluğunuz da çok fazla. 5 yıldır Menteşe'yi birlikte yönetiyoruz. Bu süreçte çok önemli hizmetlerde bulunduk. Hiçbir muhtarımızı, hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan eşit hizmet vermeye çalıştık. Kısa zamanda gerek kırsal, gerekse kent merkezimizdeki mahallelerimizin acil olan ihtiyaçlarını çözüme kavuşturduk. Yeni dönemde de aynı azim ve güçle hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunu da Sivil Toplum Kuruluşlarımızın en önde geleni muhtarlarımızla, yani sizlerle birlikte yapacağız. Bugün olduğu gibi her zaman birlikte ve beraberiz. Geldiğinizin için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.


Muhtarların tek tek söz aldığı toplantıda konuşan Muğla İli ve ilçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizleri bir araya getirdi. Bu birlik ve beraberliğimizin hiçbir zaman bozulmamasını temenni ediyor, mahallelerimize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.


Sohbet havasında geçen toplantıda Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Muhtarlar, mahallelerinde öncelik isteyen işler hakkında talep ve isteklerini dile getirdiler.

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