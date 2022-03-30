Başkan Gümüş Tiyatrocular ile buluştu

Menteşe ilçesindeki tiyatro topluluklarında görev yapan oyuncu, senarist, yönetmen ve sanat danışmanlarıyla akşam yemeğinde buluşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin bir kültür-sanat kenti olduğunu belirterek, “Menteşe her anlamda olduğu gibi kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çeken bir kent. Buna vesile olan sizlersiniz. Bu akşam düzenlediğimiz yemek bir milat olsun. Bundan sonra daha çok bir araya gelip, daha çok iletişim halinde olalım” dedi.

Başkan Gümüş, yemekte yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tiyatroya gönül vermiş olan sizlerle birlikte bu anlamlı günü kutlayarak, insanlık tarihinin en eski sanat dalı olan tiyatronun enerjisini çoğaltmak için bir araya geldik”

Başkan Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak kısa zamanda tiyatro ile ilgili önemli adımlar attıklarını belirterek, “Menteşe'de tiyatro ve sahne sanatlarını geliştirmek adına kısa zamanda önemli çalışmalarda bulunduk. İlk etapta Menteşe Belediye Tiyatrosunu kurduk. Ekibimiz bugüne kadar birçok oyun sahneleyerek halkımızla buluştu. Yetişkin ve çocuk oyunlarının yanı sıra tiyatro eğitimleri, yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor. Zihni Derin İş Merkezinde 90 ve 110 kişilik olmak üzere iki sahnemiz var. Bu sahnelerimize de aramızdan ayrılan çok değerli sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir ile kentimizde birçok tiyatro oyuncusu yetiştirmiş ve sahneye taşımış Ayhan İçöz Hocamızın isimlerini verdik. Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezimiz de aynı şekilde tiyatro ve sahne sanatlarına alt yapı oluşturmak için sizlerin hizmetinde. Tabi burayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda tam kapasiteyle hizmet verecek duruma gelecek. Kısacası Menteşe'de oyunlarınızı sahneye koymanız için kapımız sizlere her zaman açık. Bugün davetimizi kabul edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu buluşma bir başlangıç oldu. Umuyorum ki bundan sonra daha çok bir araya gelecek, sahne sanatlarını halkımızla daha çok buluşturacağız.” dedi.

Davetleri için Başkan Gümüş'e teşekkür eden Güneş Tiyatro Atölyesi Yönetmeni Hakkı Büyükgül, “30 yılı aşkın sanat hayatım boyunca ilk defa böyle bir davet aldım. O yüzden sizlere buradaki tüm arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Bu yemek sayesinde hem fikir alışverişinde bulunduk, hem de kentte oyunlarını sahneleyen bizler aramızda daha iyi bir iletişim kurma fırsatı yakaladık” dedi.