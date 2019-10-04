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Başkan Gümüş: “Vatandaşımızın sağlığı önemli”

Menteşe Belediyesi Perşembe günleri kurulan halk pazarında açtığı stant ile vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Yapılan sağlık uygulaması ile vatandaşlar bir yandan alışverişini yapıyor, bir yandan da şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptırıyor.


Ücretsiz olarak yapılan uygulamadan vatandaşlarında memnun kaldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “ Her hafta Perşembe günü sağlık ekiplerimiz tarafından kurulan stantta vatandaşlarımızın ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümleri yapılıyor. Vatandaşlarımız uygulamadan memnun. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli” dedi.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ünde şeker ve tansiyon ölçümünü yaptırdığı stantta, vatandaşlar uygulamadan dolayı Başkan Gümüş'e teşekkür etti.

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