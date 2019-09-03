Başkan Gümüş; “Zabıta Belediyenin Aynasıdır”

Yılı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Menteşe Belediye Başkanı Mehmet Gümüş'ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Zabıta Teşkilatının 193. Yılını kutlayan Başkan Gümüş, “Zabıta birimi belediyelerimizin, toplumun her kesimine en yakın olan ve eşit mesafede yaklaşan birimidir. Halkımızla iletişimi, olaylara bakış açısı ve çözüm üretme odaklı felsefesiyle adeta belediyemizin aynasıdır. Büyükşehir Belediyemizin ve Menteşe Belediyemizin zabıta birimlerini özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Yılı'nı kutluyorum.” dedi.

Ziyarette Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Şevket Gülen ve Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürü Mutlu Kaya, Başkan Gümüş'e zabıta birimi ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı.