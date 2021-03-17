Başkan Gümüş'den Çanakkale Zaferi mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Çanakkale Zaferi siyasal ve askeri sonuçlarıyla, Türk Ulusu'nun kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir” dedi.

Mesajında, bağımsız yaşama hakkını onuruyla elde eden Türk Milletinin, tarihin her döneminde topraklarına sahip çıktığını ve bu uğurda gerektiğinde can verdiğini belirten Başkan Gümüş, Çanakkale zaferinin tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen kazandığı destansı bir zafer olduğunu belirtti.

Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Dünya Çanakkale'de Türk insanının kahramanlığına, cesaretine, onurlu direnişine tanıklık etmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 18 Mart 1915'te kazanılan Deniz Zaferi, Çanakkale'yi denizden geçmeyi düşünenleri hayal kırıklığına uğratırken, askerlerimize büyük güç ve moral vermiş, ulusal direnişin gücünü arttırmıştır. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gelen pek çok insan, Çanakkale'de ortak bir amaçla hareket etmişler, atalarımızın emaneti bu kutsal topraklar için şehit ve gazi olmuşlardır. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi, Ata'mızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu güzel yurdumuzu ve Cumhuriyetimizi korumak temel sorumluluğumuzdur. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum”