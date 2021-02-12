Başkan Gümüş'ten 14 Şubat ‘Sevgililer Günü' mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Yolu sevgiden geçen herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum” dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Covid-19 salgını nedeniyle hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın ekonomik etkilerinin yanı sıra, sosyal ilişkilerimizi de derinden etkiledi. Sevdiklerimizden uzaktayız. Bir araya gelemiyor, sevdiklerimizle vakit geçiremiyoruz. Özellikle bizim gibi sıcakkanlı bir kültüre sahip, sevgi ve hoşgörü kenti Menteşemizde bu süreç daha da zor geçiyor. Sevgili Menteşeliler, bir arada olmasak da bu önemli günde sevdiklerimizi unutmayalım. Her ne kadar birbirimizden uzak da olsak sevdiklerimizi arayalım. Eşimizi, büyüklerimizi, ailelerimizi arayalım, birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyelim. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bu zor günler elbet bir gün geçecek. Yeter ki biraz daha sabredelim. Bizim Menteşemize, halkımıza olan sevgimizin hiç bitmediği gibi sizlerin de birbirine olan sevginizin hiç bitmemesini diliyor, yolu sevgiden geçen herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum” dedi.