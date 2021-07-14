Başkan Gümüş'ten 15 Temmuz mesajı

Mesajında 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi ile Cumhuriyete ve halkın bağımsızlığına kastedildiğini ancak bağımsızlık ruhuyla bir arada hareket eden Türk Milleti tarafından darbe girişiminin engellediğini belirten Başkan Gümüş, 15 Temmuz'un Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden uzaklaşılmaması gerektiği konusunda tarihsel bir uyarı olduğunu kaydetti. Başkan Gümüş, “15 Temmuz; Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve halkımızın özgürlüğünü hedef alan, devlete sızmış hainler tarafından planlanan bir darbe girişimidir. Yüce önderimiz Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden ayrılmadığımız sürece bu ülkede 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerinin yaşanması mümkün değildir. 15 Temmuz'un demokrasimizi hedef alan karanlık gecesinde hayatını kaybeden 251 vatandaşımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.