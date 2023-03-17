Başkan Gümüş'ten 18 Mart mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. Yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Gümüş mesajında, “Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yılını cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ilk günkü azim ve inançla kutluyoruz. Çanakkale Zaferi bağımsızlık uğruna canlarını düşünmeden vatanı uğruna feda edenlerin destanıdır. Yoksulluk ve imkânsızlık içindeki bir ülkenin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum' sözüyle, vatanı uğruna savaşarak bağımsızlığını kazanmış büyük bir milli mücadele örneğidir. Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak bunu vatanı uğruna canlarını feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Bu borcumuzu da ancak Ata'mızın bize emanet ettiği Cumhuriyete ve Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkarak ödeyebiliriz. Menteşe Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı uğranı canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve vatan müdafaasında büyük kahramanlıklar gösteren gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.