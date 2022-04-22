Başkan Gümüş'ten 23 Nisan mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılında bir mesaj yayınlayarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve egemenliğin halkın yönetimine verildiği bu tarihsel olayın, Ata'mız tarafından çocuklara armağan edilmiş olması O'nun çocuklara verdiği değerin en önemli göstergesidir” dedi.

Başkan Gümüş mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin millet egemenliğinin resmen hayata geçtiği tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, Ulu Önder Atatürk'ün bu tarihi günü geleceğimiz olan çocuklara armağan ederek, çocuklara verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Başkan Gümüş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ata'mızın bu önemli günü çocuklarımıza armağan etmesini çok iyi anlamalıyız ve çocuklarımızı bu yönde yetiştirmeliyiz. Soran, sorgulayan, merak eden ve araştıran çocuklar ancak çağdaş bir eğitim sistemiyle olabilir. Çünkü Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlara ulaşması çocuklarımızın Atatürk ilkelerine bağlı, eğitimli ve bilinçli bir şekilde yetişmelerine bağlıdır. Onların çağımızın gerektiği eğitimleri almaları ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri bizlerin toplumsal sorumluluğudur. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 102. yılını ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bu özel günü bizlere armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum”