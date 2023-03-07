Başkan Gümüş'ten 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mesajında, kadınlara daha çok fırsat eşitliği sağlanması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi: “Kadın dostu bir belediye olarak her zaman kadın erkek eşitliğini savunduk. Atatürk sayesinde Türk Kadını birçok Avrupa ülkesinden önce sosyal hayatta yerlerini almıştır. Biz de Atatürk'ün fikirleri ışığında kadınların iş hayatında da sosyal hayatta da daha aktif rol almaları için çalışmalar yaptık. İlk olarak geçtiğimiz yıl Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık ve kadın çalışan sayımızı arttırdık. Belediyemizde idari kadrodan personele kadar her kademede kadın çalışanımız var. Bunun yanı sıra ev hanımları için de düzenli olarak kurslar açtık. Böylece hem sosyal hayatta daha aktif rol alarak kendilerini geliştirmelerini hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağladık. Kadınlara daha çok fırsat eşitliği sağlanırsa, kent yaşamının kalitesi o kadar çok artacaktır. Üreten kadın mutludur. Bir kentte kadın mutluysa o kent mutludur, huzurludur” dedi.

‘Kadınlar hayatın her yerinde'

Kadınların hayatın her alanında var olduklarını belirten Başkan Gümüş mesajında, “Tarihimiz Türk kadınının ne kadar fedakâr, cömert, gözü pek olduğunu yazar. Kurtuluş Savaşında cepheye mermi taşıyan kadınların torunları günümüzde de aynı rolü üstlenmişlerdir. Orman yangınlarında da, acısı daha taze olan Kahramanmaraş merkezli depremde de bunun en büyük örneklerini gördük. Gerek afet bölgelerinde, gerekse yardım merkezlerinde canla başla çalışan kadınlar hayatın her yerinde olduklarını bir kez daha göstermişlerdir” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mesajında kadına şiddetin artık son bulması gerektiğine de vurgu yaparak, “Kadın ve şiddetin aynı cümle içerisinde geçmediği, her zaman baş tacı oldukları bir dünya dileğiyle; bizleri dünyaya getiren, eğiten, yetiştiren, hayatımızın en değerli varlığı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum.” diye konuştu.