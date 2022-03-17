Başkan Gümüş'ten Çanakkale Zaferi Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, bu zaferin sadece Türk Ulusunun kaderini değil dünya tarihinin de akışını değiştirdiğini belirterek, “Çanakkale Zaferi tarihten silinmek istenen bir milletin, Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ile bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen kazandığı destansı bir zaferdir” dedi.

Başkan Gümüş Türk Milletinin tarihin her döneminde topraklarına sahip çıktığını ve bu uğurda gerektiğinde canlarını verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Tüm Dünya Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk insanının kahramanlığına, cesaretine ve onurlu direnişine tanıklık etmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve ileri görüşlülüğü ile kazanılan Deniz Zaferi, Çanakkale'yi denizden geçmeyi düşünenleri hayal kırıklığına uğratırken, sonuçları itibarıyla dünya tarihini etkileyen bir dönüm noktası olmuştur. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi, Ata'mızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu güzel yurdumuzu ve Cumhuriyetimizi korumak, sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünü bir kez daha kutluyor; başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum”