Başkan Gümüş'ten Çocuklara Dayanışma Çantası

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ‘Mutlu Çocuklar, Umutlu Yarınlar' projesi kapsamında kırsal mahallelerde eğitim öğretimine devam eden çocuklara içerisinde defter, silgi, pastel-kuru boya kalem, etiket, kalemlik ve kağıt bulunan çantalardan hediye etti.

‘Mutlu Çocuklar, Umutlu Yarınlar' projesi kapsamında Göktepe Mahallesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Gümüş, her yıl devam eden proje ile kırsal mahallelerdeki çocuklara eğitim - öğretim yılının başında dayanışma çantalarından hediye ettiklerini söyledi. Başkan Gümüş, “Dayanışma çantasında çocuklarımızın ihtiyacı olan defter, silgi, kalem, etiket, kalemlik, kağıt, pastel ve kuru boya kalemleri gibi kırtasiye malzemeleri bulunuyor. Amacımız, eğitimine devam eden çocukların yüzünde bir gülümsemeye neden olmak ve herhangi bir malzemenin eksikliğini hissetmeden eğitimlerine devam etmelerini sağlamaktır. Bende köyde yetiştim. Kırsalın imkânlarını, olanaklarını yakından bildiğim için bu projemize çok önem veriyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı eğitim almaları için projemizi uygulamaya devam edeceğiz” dedi.