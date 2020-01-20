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Başkan Gümüş'ten karne hediyesi lunapark bileti

Yarıyıl tatili boyunca karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti vereceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir eğitim-öğretim döneminin ardından çocuklarımız yarıyıl tatiline girdiler.

Çocuklarımızın yarıyıl tatili boyunca bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve eğlenmelerini istiyoruz” dedi.


Çocukların karne sevincine ortak olan Başkan Gümüş, “Onlar bizim geleceğimiz. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri çok önemli. Okuyacaklar, çalışacaklar öğretmen, doktor olacaklar, belediye başkanı olacaklar. Bu süreçte biz de her biri birbirinden değerli öğrencilerimizin hem eğitimlerine, hem de sosyal yaşantılarına katkı sağlamak için, tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

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