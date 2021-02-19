Başkan Gümüş'ten ‘Kırsal Mahalle' düzenlemesine ilişkin açıklama

Yasada yer alan; ‘Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan, kırsal yerleşim özelliği tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de 10 bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenir” ifadelerine dikkat çeken Başkan Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak ilçeye bağlı mahallelerde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan çalışmalarına 2020 Ekim ayında başladıklarını, yine bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine ve muhtarlıklara bilgilendirme yapıldığını belirtti.

“Herhangi bir başvuruya gerek yok”

Yasaya yönelik vatandaşların ve muhtarların herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını hatırlatan Başkan Gümüş, gerekli çalışmaların kanun hükümlerine göre Menteşe Belediye Meclisi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Başkan Gümüş, “Yapılan tespit ve çalışmalar Menteşe Belediye Meclisi'nde onaylandıktan sonra Büyükşehir Meclisine sunulacak. Büyükşehir Belediye Meclisinden alınacak kararla mahalleler, herhangi bir başvuruya gerek duyulmaksızın, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek” dedi.