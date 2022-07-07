Başkan Gümüş'ten Kurban Bayramı mesajı

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının arttığı önemli günlerdir. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha çok hissedildiği bu dönemde bayramlarımızı büyüklerimiz ve ailelerimizle bir arada geçirir, sevdiklerimize daha çok zaman ayırırız. 9 günlük bayram tatili sürecinde Menteşe Belediyesi olarak bizler de tüm birimlerimizle kurban bayramınızı sevdiklerinizle huzur içinde geçirebilmeniz için görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız bayram sürecinde yoğun olacak araç trafiğinde emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları. Bu vesile ile kırgınlıkların son bulduğu, küçük büyük herkesin bir arada olduğu sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyor, Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum”