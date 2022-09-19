Başkan Gümüş'ün Gaziler Günü mesajı

Başkan Gümüş mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik Unvanı verildiği günün ‘Gaziler Günü' ilan edildiğini ifade ederek, gazilerin yaşayan kahramanlar olduklarını vurguladı.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hür ve bağımsız hayatlarımızı sürdürdüğümüz bu topraklar ve Cumhuriyetimiz, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimiz ve vatanı için göğsünü siper eden gazilerimiz sayesinde ayaktadır. Gazilerimiz varlığımıza, bağımsızlığımıza, birlik ve bütünlüğümüze yönelmiş her türlü saldırıya karşı, çelikten bir irade gösteren yaşayan kahramanlarımızdır. Gösterdikleri yüksek vatanperverlik ve özveri için gazilerimize her zaman saygı göstermek, onların hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapabilmek, bizlerin temel görevidir. Tüm gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı bir hayat diliyorum” dedi.