Başkan Gürün, Baba Ocağını Menteşe Belediyesi'ne bağışladı

Osman Gürün seçimlerde verdiği sözü tutarak, Düğerek Mahallesi'ndeki baba ocağını evin diğer varisleri ile birlikte kültür evi olarak kullanılması şartıyla Menteşe Belediyesi'ne bağışladı.

Tarihi ev, Menteşe Belediyesi tarafından restore edilerek, Düğerek ve Muğlalılara kültür evi olarak hizmet edecek.

Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi, 1440 Ada, 5 Parsel sayılı, 778,49 m yüzölçümlü Avlulu Ahırlı Kargir Ev vasıflı taşınmazın tüm restorasyon, bakım ve onarım işlemleri Menteşe Belediyesi tarafından yapılacak ve “Hafız Mehmet Gürün Kültür Evi” adıyla halkın kullanımına ve hizmetine sunulacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tarihi evin bağışı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Başkanımız, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, Düğerek Mahallemizdeki halk buluşmasında, baba ocağını kültür evi olarak değerlendirilmesi şartıyla belediyemize bağışlayacağını açıklamıştı. Başkanımız, seçimlerde verdiği sözü tutarak tarihi baba ocağını diğer mirasçılarla birlikte belediyemize bağışladı. Başkanımıza, Menteşe halkı adına teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli bir bağış oldu. Menteşe Belediyesi olarak tarihi evin tüm restorasyon, bakım ve onarımlarını yaparak, kültür turizmine kazandıracağız. Osman Başkanımızın baba ocağı evini “Hafız Mehmet Gürün Kültür Evi” olarak değerlendirerek yaşatacağız.” dedi.

Başkan Gürün; “Döneminin aydın insanlarından Hafız Mehmet Gürün ismi kendi evinde yaşayacak” dedi.

Osman Gürün kendisi için çok özel anılar barındıran ve hayatında önemli bir yer tutan bir yapıyı diğer aile fertleriyle birlikte belediyeye bağışlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve dedesinin ismiyle yaşatılarak Kültür Evi olmasının da kendilerini gururlandırdığını belirtti. Başkan Gürün; “İnsanların hayatında bazı yapıların, mekanların yeri çok önemli yer tutar. Çocukluğumun geçtiği Düğerek Mahalle'mizde bizlerin hayatında çok değerli olan dede evimizi Menteşe Belediye'mize bağışladık. Ailemizin birçok anısını barındıran, avlusunda birçok mutluluğun, hüznün yaşandığı bir yapı Menteşe Belediyemiz tarafından Hafız Mehmet Gürün Kültür Evi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Döneminin aydın insanlarından olan, İstiklal Madalyası sahibi, en önemlisi de biz torunlarının bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi büyük babamız Hafız Mehmet Gürün'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Bizlerin yarınları için attığı aydınlık adımlar ve bıraktığı tertemiz geçmiş için kendisine müteşekkirim.” dedi.

Yerel seçimlerde vatandaşlara verdiği bir sözü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Gürün işbirliği ve destekleri için Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Menteşe Belediyesi meclis üyelerine teşekkür etti.