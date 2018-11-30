Başkan Gürün: "Bazı bankalar tarıma ihanet ediyor"

Muğla'da gerçekleştirilen Tarım 3 Sempozyumu'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bazı bankaların tarım kredisi verdikten sonra, ödeme yapamayan çiftçinin toprağına el koymasını 'Tarımda büyük ihanet hareketi' olarak değerlendirdi.

Muğla'da Tarım 3 Sempozyumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından gerçekleştirilen sempozyum Prof. Dr. Gürol Ergin anısına yapıldı.

Sempozyumda Gürol Ergin belgeseli gösteriminin ardından konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın yüzde 60'ını kırsal kesimin oluşturduğunu söyleyerek, "Kentimizde Toprak Tahlil Laboratuvarı kurduk. Muğla'nın tüm toprak yapısını belirleyerek nerede hangi gübrenin kullanılması gerektiğini ortaya çıkardık. Bunun yanında tohum bankası kurduk, trüf mantarı çalışmalarımız sürüyor. Aromatik bitkilerle ilgili çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz" dedi.

"Muğla kırsalda üretip kıyıda tüketmeli"

Başkan Gürün, Muğla'nın kıyı kesiminin tüketim ürünlerini dışarıdan temin ettiğinin altını çizerek, "Kırsalda üretimi birleştirerek, kooparatifleşme yoluyla büyük kuruluşlar oluşturmalıyız. Muğla kırsalda üretip kıyıda tüketmeli" diye konuştu.

"Tarımda büyük ihanet hareketi"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açıklamasının sonunda ise, "Biz kırsaldaki çiftçimize şunu öneriyoruz. Toprağını satma ürününü sat. Fakat bazı bankalar tarım kredisi verdikten sonra, ödeme yapamayan çiftçinin toprağına el koyuyor. Ben bunu 'Tarımda büyük ihanet hareketi' olarak değerlendiriyorum" diye ifade etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Prof. Dr. Gürol Ergin'i andığı konuşmasında, Menteşe'de yapılan tarıma yönelik festivallerin önemine değindi.