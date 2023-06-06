Başkan Gürün, Datça'ya su sözünü yerine getirdi

Osman Gürün, Datça'nın Betçe bölgesine yeni hat yaparak içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarının sözünü vermişti. Bu çerçevede hayata geçirilen proje ile bölgeye 25 kilometrelik içme suyu hattı yapılırken Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı mahallelerine Çarşamba gününden itibaren aralıksız olarak su verilmeye başlanacak.

Günde iki bin ton ek içme suyu verilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Datça'nın Betçe Bölgesinde başlattığı 25 kilometrelik içme suyu hattını tamamladı. 45 milyon liralık yatırımla Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerine Çarşamba gününden itibaren su verilmeye başlanacak. Böylelikle Datça'ya günlük 2 bin 165 ton içme suyu temin edilmiş oldu.

Hızırşah'ta kamulaştırma yapıldı

Datça'nın Betçe bölgesinde yapılan 25 kilometrelik içme suyu hattı yapımında Hazırşah yolunda 200 metrelik alan özel mülkiyete ait olduğundan taşınmaz sahibinin itirazı nedeniyle içme suyu imalatı yapılamamıştı. Kamulaştırma kanunun 27'nci maddesine göre ‘acele kamulaştırma' gerçekleştirildi. Kamulaştırma işlemlerinin ardından içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Gerekli bağlantıların yapılmasıyla birlikte hattın Çarşamba günü hizmete alınarak vatandaşlara aralıksız olarak su sağlayacağı belirtildi.