Başkan Gürün, etkili yağışın yaşandığı Marmaris'te incelemelerde bulundu

Geçtiğimiz hafta meteoroloji tarafından yoğun yağmur uyarısı yapılan Muğla'da yağmur ve dolu yağışları hafta sonu etkisini gösterdi. Hafta sonu 24 saatte Menteşe'ye 45,7, Bodrum'a 82,8 kilogram yağış düşerken Marmaris'e ise bu ortalamaların çok üzerinde olan 160,2 kilogram yağış düştü.

Marmaris ve ardından Bodrum'da yaşanan su baskınları nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesinin itfaiye, MUSKİ ve Fen işleri ekipleri meydana gelen baskınların önüne geçmek için aralıksız çalıştı. Olaylara 100'den fazla personel, 38 iş makinesi ve 24 araçla müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, su baskınlarının zararlarını en aza indirmek için yoğun çaba sarf etti.

Başkan Gürün, gelişmeleri AKOM'dan anlık olarak takip etti

İl genelinde yaşanan olumsuzlukları takip etmek için Afet Koordinasyon Merkezine (AKOM) giden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada özellikle Marmaris ve Bodrum ile ilgili gelişmeleri yakından izledi. Derelerin ve yağmur suyu hatlarının son durumları merkezden anlık olarak takip edilirken, müdahale edilecek yerlere hızlıca ekiplerin sevki sağlandı. Cuma gününden bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde ev, iş yeri ve diğer yerleşim yerleri olmak üzere toplam 128 olaya müdahale etti. Bunun yanı sıra tıkanan dereler, yağmur suyu hatları ve mazgallar tekrar açıldı.

Başkan Gürün, Marmaris'te

Yağmur ve dolu yağışları en büyük etkiyi Marmaris ilçesinde gösterdi. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri yaşanan yağışlar nedeniyle bölgede bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Yağışların etkisiyle Kocadere ve Kavacık derelerinde taşkınlar meydana geldi. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşanması sebebiyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilçede incelemelerde bulundu. Taşkın oluşan dereleri gezen Başkan Gürün, olumsuzlukların hemen ortadan kaldırılması talimatını verdi.

Marmaris Armutalan Mahallesinde meydana gelen su baskını nedeniyle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bölge halkı teşekkür etti. Armutalan Mahallesinde oturan Salih Tunç, “Sabah elektriklerin gitmesiyle Bodrum katta biriken su üst merdivenlere kadar geldi. Bunun üzerine hemen Büyükşehir Belediyesini aradım ve kendilerine durumu anlattım. Kısa sürede yarımda geldiler. Sağolsun görevli arkadaşlar gerekli tedbirleri aldılar. Bu nedenle belediyemize ve yetkililere çok teşekkür ediyorum” dedi.