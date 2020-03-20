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Başkan Gürün: "Evde kalın, sağlıklı kalın"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sosyal medya hesabından yayınladığı video ileMuğla’da yaşayan vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile


Muğla'da yaşayan vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Başkan Osman Gürün mesajında, "Değerli vatandaşlarım dünyanın ve ülkemizin birinci gündem maddesi ne yazık ki Korona virüs. Çin'den başladığı ilk günden itibaren dikkatle takip ettiğimiz virüs sınırları aşarak ülkemize kadar geldi. Küresel bir sağlık sorunu haline gelen Korona virüs ile ilgili sizlere bir belediye başkanı, aynı zamanda bir hekim olarak seslenmek istiyorum. Öncelikle 'Bana bir şey olmaz' düşüncesini bir kenara bırakarak herkesin önce bireysel, sonra toplumsal kurallara uyması gerekiyor. Kişisel temizliğimize, en önemlisi ellerimizin temizliğine ayrı bir önem vermeliyiz. Bizler selamlaşmayı, tokalaşmayı, kucaklaşmayı even insanlarız. Bu alışkanlıklarımıza bir süre ara vermeliyiz" dedi.


Gürün, "Aramıza duygusal değil, dokunsal mesafe koymalıyız. Bir süre evlerimizden zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterelim. Önce kendimizi, sevdiklerimizi sonra şehrimizi ve ülkemizi koruyalım. Muğla'da büyükşehir olarak gerekli tüm tedbirleri aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Aramıza mesafe koysak ta bugünleri hep birlikte aşacağız. Evde kalın, sağlıklı kalın" diye konuştu.

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