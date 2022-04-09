Başkan Gürün, Fethiye'deki altyapı çalışmalarını inceledi

Osman Gürün, Türkiye'nin ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye'de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde incelemek için 8 Nisan Cuma günü Fethiye ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Gürün'e CHP Parti Meclis üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Âdem Zeybekoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Âlim Karaca ve CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir eşlik etti.

Başkan Gürün, Fethiye ziyaretinde Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı, Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı ve bölgede devam eden içme suyu hat çalışmalarını yerinde inceleyerek son durumları hakkında bilgi aldı.

Hisarönü-Ovacık Mahallelerinin 30 yıllık kanalizasyon altyapısı çözülecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesi'nde güncel kur ile 143 Milyon 566 Bin TL'ye mal olacak olan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı, 3 adet atık su terfi istasyonu ve 3 bin 841 adet parsel bacası imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında Hisarönü-Ovacık Mahallelerinin 30 yıllık kanalizasyon altyapı ihtiyacının sona ereceği proje çerçevesinde bölgede 112 bin 999 metre kanalizasyon, 2 bin 511 adet muayene bacası, 2 bin 800 adet de parsel bacası imalatı, 3 adet Terfi Merkezi imalatının da yüzde 93'ü tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 5 bin 792,60 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 75 bin 252,77 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

Fethiye AAT ile en az 25 yıllık atıksu ihtiyacı karşılanacak

Kanalizasyon projesinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve güncel kur ile 116 milyon 196 bin 737 TL'ye mal olacak olan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artış Projesi de hızla ilerliyor. Fethiye ilçesinde ortaya çıkan atık suyun arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için büyük önem taşıyan tesisin inşaat işleri tamamlarken projenin genel tamamlanma oranı da yüzde 63'e yükseldi. Projenin tamamlanması ile birlikte 25 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olan Fethiye AAT'nin kapasitesi 50 bin metreküp/güne çıkacak. Ayrıca mevcutta 125 bin kişiye hitap eden tesis, projenin ardından 250 bin kişiye hitap edecek.

10 Milyon TL'lik yatırımda çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesinde İnönü ve Mustafa Kemal Bulvarı ile Çarşı ve Atatürk caddelerini kapsayan içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin 360 kilometre içme suyu şebeke hattının 3 bin 150 metresini tamamlanırken, 442 adet abone hattının da 166'sı yenilendi.