Başkan Gürün, Fethiye'deki altyapı çalışmalarını inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye'nin altyapı eksiklerini gidermek ve çevreci bir kent oluşturmak adına sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Fethiye'de güçlü bir altyapı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgenin uzun yıllar arıtma problemi yaşamasının önüne geçmek için de projeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye'de devam eden altyapı projelerini yerinde inceledi.

Başkan Gürün, “Arıtma Tesisi Aralık ayının sonuna kadar açılışı yapılacak hale gelecek”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, güncel döviz kuruna göre 147 Milyon 178 bin TL maliyet ile devam eden Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap Yapım İşinde çalışmaları yüzde 98'inin tamamlandığını ifade etti. Fethiye'nin en az 20 yıllık arıtma sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Başkan Gürün, “250 bin nüfusa göre planlanan atıksu artıma tesisimizin kapasitesini 25 bin metreküp günden 50 bin metreküp güne çıkarıyoruz. Ayrıca mevcut tesisinde rehabilitasyonunu yaparak daha modern ve çevreye daha duyarlı bir hale getiriyoruz. Daha önce burada en büyük rahatsızlıklardan biri koku sorunu idi. Son safhasına geldiğimiz çalışmalarda sonucunda buradaki koku sorununu da ortadan kaldırdık. Büyük ihtimalle Aralık ayının sonuna kadar tesisimizi açılışı yapılacak hale getireceğiz ve tesisimizde arıtılan suyu yeşil alan sulamasında kullanacağız” dedi.

“Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon kanalizasyon projesinin son safhasındayız”

Kanalizasyon hattı bulunmayan Hisarönü-Ovacık bölgelerinin altyapı eksiklerini ortadan kaldırmak için başlattıkları kanalizasyon hat yapım projesinde de sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Gürün, 212 bin 256 metre kanalizasyon hat imalatının tamamlandığı vurguladı. Güncel döviz kuruna göre 163 Milyon 668 bin TL maliyet ile devam eden kanalizasyon çalışmalarının son safhasına geldiklerini ifade eden Başkan Gürün, çalışmaların tamamlanmasıyla çok önemli bir projeyi vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

MUSKİ tarafından yapılan çalışmalarda şu ana kadar 2 bin 678 adet muayene bacası, 3 bin 48 adet parsel bacası ile 3 adet terfi merkezi imalatının yüzde 99'u tamamlandı. Ayrıca çalışmaların ardından bozulan yollarda da 6 bin 850 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı ile 165 bin 700, 50 metrekare asfalt tamiratı yapıldı. Çalışmaların sonunda Fethiye Körfezine atık bırakan turistik tesislerin de hepsi arıtmaya bağlanacak.