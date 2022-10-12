Başkan Gürün, kırsal mahalle yol çalışmalarını inceledi

Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri Menteşe'de Yerkesik, Yeniköy, Çatakbağyaka, Algı ve Denizova Mahalleleri arasında bulunan 12 km'lik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar nedeniyle bölgeyi ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü yol çalışmasından yararlanacak olan 11 mahallenin muhtarı karşıladı. Ziyarete Başkan Gürün'ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

17 Mahallenin ortak kullanım yolunu yeniliyor

18 milyon 150 Bin TL yatırımla Yerkesik, Yeniköy, Çatakbağyaka, Algı ve Denizova Mahallelerindeki asfalt, parke kaplama, yol genişletme ve yağmur suyu çalışmaları sürerken 12 km'lik yolun 10 km'lik kısmında asfaltlama çalışmaları tamamladı. 17 mahallenin ortak kullanımını sağlayan yol çalışmasının yanı sıra ekipler Yeniköy Mahalle merkezinde yağmur suyu alt yapı ve parke kaplama çalışmalarını da tamamladı.

Yol çalışmaları hakkında konuşan Denizova Mahallesi sakinlerinden Emin Sümer bu yolun çok önemli bir ulaşım güzergahı olduğunu yapılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Sümer yıllarıdır yapılamayan yolu büyükşehir belediyesi yapıyor diyerek, “İl Özel İdaresi zamanında bu yolların yapılmasını talep etmiştik. Ama olmadı. Büyükşehir ekipleri gece gündüz durmadan çalıştı. Yolumuz gerçekten Büyükşehir Belediyesi sayesine çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Çatakbağyaka Muhtarı Emin Tuğrul “Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz yol Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” derken, Sarnıç Muhtarı Yılmaz Kaya ise “Grup köyleri olarak Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu yolun sirkülasyonu çok fazla. Bölgede ki tüm köyler bu yolu kullanıyor. Tüm köyleri birleştiren yol. Örnek bir yol çalışması oldu” diye konuştu.